Mehrere unabhängige Desktops in Windows 10 (21H2) ?

Hallo an alle Windows-Profis,



mehrere Anläufe habe ich in den letzten Jahren gemacht, um meinen mit ca. 160 Icons (in 10 Zeilen und 16 Spalten + einige spontane in Zeile 11) belegten Desktop in mehrere Desktops aufzugliedern, die entsprechende Themen beinhalten (z.B. "Alles zum Fotografieren", "Alles zu PC-Technik", "PC Werkzeuge für Windows", "Banking", Urlaubsthemen" usw.).



Ich habe es aus Zeitgründen immer aufgegeben, wie vielleicht auch nun wieder, falls ich keine Hinweise bekomme. Meine Suchen im Internet und in Windows Foren waren stets hinsichtlich meines Themas erfolglos. Es gab ähnliche Anfragen, aber keine Antworten darauf.



Mein Problem:



Nach Betätigen der beiden Tasten Windows + Tab und auf der erscheinenden Übersicht Anklicken des dortigen Plus-Zeichens für einen neuen virtuellen Desktop, erscheint dann ein solcher. Gleiches passiert, wenn ich über das Icon "Aktive Anwendungen" in der Taskleiste starte.

Wechsle ich dann von meinem Standard-Desktop auf diesen neuen virtuellen Desktop, sieht der genauso aus, wie mein "normaler" Standard-Desktop inkl. aller Icons und Hintergrundbild.



Ändere ich etwas an den Icons bei einem der beiden Desktops, ändert sich das auch am anderen Desktop.



Andere Unterschiede ergeben sich erst, wenn ich auf dem einen Desktop ein Fenster oder eine Anwendung öffne und auf dem anderen Desktop ein anderes Fenster oder andere Anwendung.



Das ist aber nun genau das, was ich hinsichtlich der Icons nicht benötige.



Ich benötige im Prinzip neue leere Desktops, die ich nach Belieben mit Icons versehen kann, ohne dass dabei die Icons auf den anderen Desktops verändert werden. Ideal wäre es zudem, wenn ich für die verschiedenen Desktops auch verschiedene Hintergrundbilder verwenden könnte. Das alles müsste beim Herunterfahren des PC's natürlich erhalten bleiben. Die Konfiguration müsste für Neuinstallationen oder großen Aktualisierungen von Windows leicht zu sichern sein.



Sofern Windows 10 diese Funktionalität nicht ermöglicht, würde ich auch eine entsprechende Fremd-Software verwenden, die so funktioniert, ggf. auch eine kostenpflichtige Software.



Vorbeugende Hinweise: Auf Windows 11 möchte ich in den nächsten beiden Jahre nicht upgraden und auch nicht zu Linux wechseln.



Für sachdienliche Hinweise schon mal allerbesten Dank vorab.



Grüße aus dem Odenwald

at-biker