Bootmenü auf W10 Rechner funktioniert nicht mehr

In meinem W10 Rechner habe ich neben W10 auch Linux ubuntu jeweils auf eigenen SSDs. Heute komme ich nicht mehr in das Bootmenü meines Asus H97+ Mainboards.

Ich nutze meinen 24" Bildschirm über HDMI auch für meinen Acer Laptop. Die Umschaltung von DVI (W10) auf HDMI (W11) erfolgt über den Bildschirm eigenen Umschalter.

Bisher hat das starten des Bootmenüs am W10 Rechner immer funktioniert. Auch an meinem Laptop komme ich in das Bootmenü. Am W10 Rechner klappt das trotz vieler Versuche bis jetzt nicht.

Weil ich ein neues Logitech MX Keybord habe vermute ich dass dieses der Grund für das Problem ist.

Bisher wurde das W10 Bootmenü über F8 aufgerufen. Kennt jemand eine andere Taste damit ich ohne Wechsel der Platten die gewünschte Platte auswählen kann?