„Wie kann ich den Dritek WMI Service deinstallieren?“

Guten Abend Mein altes Laptop kommt kaum mehr zur Ruhe. Deshalb bin wieder etwas am ausmisten und habe in der Systemkonfiguration von Windows 10 unter Dienste ein Programm entdeckt, welches sich "Dritek WMI Service" nennt. Laut Google soll es ein Programmüberwachungstool, aber kein Windows Programm sein und wurde als krittisch eingestuft, sofern man dem Glauben schenken kann. Komischerweise taucht in der Systemsteuerung unter Apps kein solches Programm auf und weis daher nicht, wie ich es deinstallieren könnte. Ich hoffe auf diesem Wege bei Euch Rat zu finden. Vielen Dank! Freundliche Grüsse Urs