„Wechsel von Win10 1909 zu Vers. 20H2“

Oh je - wenn es nicht gerade die Geschichte mit dem speziellen Medion wäre.



Bei anderen Rechnern, die auch nicht automatisch aktualisiert haben, hat es mit der Methode geklappt, die einfachnixlos1 empfohlen hat.



Entweder die aktuellste ISO per MCT ziehen, auf Stick befördern und dann mit diesem das Upgrade durchziehen - das lief bei mir auf einem T410, einem Asus und einem Acer problemlos - oder Du lädst Dir direkt die entsprechende Installationsdatei als *.exe per Update Assistent und führst das Upgrade aus dem System heraus durch. Das dürfte für Dich die beste Variante sein.



Wichtig ist dabei, nach Möglichkeit Fremd-AV zu deaktivieren oder noch besser zu deinstallieren, Drittanbieter-Tools zwecks Tuning usw. sollten ebenfalls vom PC runter und der Updatestand der installierten Version muss aktuell sein. Vorher am besten noch eine Datenträgerbereinigung inklusive der Systemdateien machen.



Backup bitte nicht vergessen!!!