W10 Home Updatefehler 0x80070541

Seit 13.03.21 wird mir täglich beim automatischen Update von KB 5001649 ein Downloadfehler 0x80070541 angezeigt.

Ich bin da offenbar nicht der Einzige mit diesen Problem. Es handelt sich lt. Google um die Beseitigung eines Grafik Bugs. https://www.borncity.com/blog/2021/03/19/windows-10-auerplanmiges-update-fr-grafik-bug-beim-drucken/

Das einzige was ich in den letzten Tagen beobachtet habe: Bei längerer Inaktivität am PC schaltet sich der Bildschim aus obwohl ich das automatische Abschalten extra deaktiviert habe. Er kann durch Betägen einer Taste (ggf. mehrfach) wieder reaktiviert werden. Druckerprobleme bei meinem Brother MFC-J6510DW habe ich bisher nicht festgestellt.

Einfach Ignorieren?