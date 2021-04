Offiziell ist der Zeitraum abgelaufen.



Bisher funktioniert das Aktivieren einer W10-Installation mit einem W7-Key nach wie vor.





Haben einen Laptop mit win7 bekommen, kann ich da mit dem key von 7 das 10 aktivieren oder muss ich mir nen key kaufen?



Zumindest solltest Du Dir sicher sein, dass der Key nicht bereits in einer anderen Installation verwendet wird. Denn dann kann es passieren, dass entweder diese Aktivierung oder oder Deine dann wieder ungültig wird.





Und könnte man dann nicht die alte HDD (im Gehäuse) einfach per USB an dem Laptop anschliessen und die benötigten Daten dann rüberschieben?



Das sollte problemlos gehen. Falls Du ein Backup des W7 machst, was sowieso ratsam ist, dann kannst Du auch mittels des auf dem W10 installierten Backup-Porgramms die Daten aus dem Image heraus kopieren. Das klingt erstmal idiotisch, hat aber den Vorteil, dass bei eventuell vorhandenen Viren in der alten Installation diese keinen direkten Zugriff auf das neue OS haben. In Linux-Stick erfüllt das natürlich auch;-)