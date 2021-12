„Upgrade von win 10 auf win 11 verhindern“

Ich weiß, dass das über die Registry und die Gruppenrichtlinien machbar ist.

Ich möchte aber deshalb nach dem Aufsetzen meines neuen PCs nicht in der Registry rumfummeln und auch nicht in den Gruppenrichtlinen.

Ich alter Döskopp (Alzheimer- u. Demenz-Anwärter) könnte das dann glatt vergessen, bis ich dann bis ich bereit bin, win 11 auf meinem neuen Rechner draufzulassen. Und dann muß ich mich da erst wieder einarbeiten.

Kann mir jemand sagen, ob der oberfaule Weg über das UEFI funktionieren wird?

Damit ist gemeint, dass TMP 2.0 und das Secure Boot zu deaktivieren. - Im Netz habe ich das als simplen Trick gefunden. Dann würde ich gleich vor der Windows 10-Installation int UEFI gehen und die beiden Kanditaten deaktivieren.

Und könnte den Rechner dann beruhigt nach der Installation mit dem Internet verbinden. ohne befürchten zu müssen, das Upgrade auf Win11 draufgebügelt zu bekommen.

Wäre in meinen Augen der einfachste weg und ich würde dann ohnehin nach dem Windows 11- Upgrade (frühestens in 2 Jahren) ohnehin TMP2.0 wieder deaktivieren. Bei Secure Boot, das ja eigentlich nur die Grundlage für das Funktionieren von TMP ist, bin ich nicht so sicher.

Ich meine, dass es unter Windows 10 bei manchen die Installation von Updates behindert hat. Über eine schnelle Antwort würde ich mich freuen, den so um den 3. Janur. rum werde ich wohl mit der Installation beginnen.....