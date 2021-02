„Update 20H2“

Wenn der Displaytreiber nicht mit kommt und das Laptop trotzdem läuft, dann denke nicht weiter drüber nach.

Na ja. Der hat jetzt 21 Treiber installiert und alles funzt (musste - wohl wg. der Realtek-Treiber Nord-VPN neu anmelden).

Allerdings wird da immer noch der von mir erwähnte Treiber angemeckert. - Der Display-Treiber wurde allerdings installiert. - Ist jetzt völlig unklar, welcher Treiber derjenige ist, der "wohl besser geeignet" sein soll, als der Treiber den MS verbraten wollte und immer noch weiterhin versuchen will zu verbraten (obwohl da passiert nichtst) will. Ich fasse das jetzt aber einfach mal nicht mehr an. - Löppt ja alles.

Wäre aber dennoch schön, wenn man den Müll abwählen könnte....