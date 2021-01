Tracker Anzeigen nerven

Hallo Leute..

Ich will nicht stören mit so einer Frage, wahrscheinlich muss ich nur irgendwo einen Haken entfernen, ich stelle die Frage dennoch mal.

Windows 10 und fortwährende Updates dazu Firefox und genau das ist seit einigen Tagen ein Problem für mich, war vor Monaten genau so und ist dann einfach wieder verschwunden.

Es geht um die ständigen Tracker Einblendungen, hellblau schießt immer so eine Handgroße Listung aus der rechten Ecke über den Bildschirm und zeigt mir, wer mich verfolgt.

Ich kann zwar die Anzeige auskreuzen, aber beim nächsten Blatt schiebt sich so etwas schon wieder rein.

Meine Frage...kann ich so etwas abschalten ?

Danke und Gruß

Paul