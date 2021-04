OpenVPN Symbol wird nicht in Taskleiste angezeigt

Hallo zusammen.

Ich habe aktuell ein Windows 10 Pro 19043.928 und folgendes Problem welches allerdings schon länger existiert. (Nicht erst seit dem Win 10 Update auf die aktuelle Version.)

Ich habe OpenVPN so eingestellt, dass es automatisch startet. Das Taskleistensymbol erscheint aber nicht in der Taskleiste wenn ich den PC starte. Ich muss mit dem Taskmanager den OpenVPNGui Prozess beenden und OpenVPN neu starten, dann erscheint das Symbol wieder und ich kann VPN dann problemlos nutzen. Dieses Verhalten habe ich wenn ich Win10 Ausschalte und wieder Starte. Also entweder mit dem Powerschalter am PC oder mit "Herunterfahren" und anschliessendem Neustart.

Wenn ich allerdings einen "Neustart" mache ist das Taskleistensymbol immer sofort da. (Habe 5 Neustarts hintereinander getestet ohne Probleme)

Woran kann das liegen, dass das OpenVPN Taskleisten Symbol beim Herunterfahren und anschliessendem Start nicht angezeigt wird?

Besten Dank für eure Hilfe

Gruss Beeper