„Kein Erwachen aus dem Energiespar-Modus...“

Mein WIN10 ließ sich in den letzten Tagen manchmal nicht aus dem Energiesparmodus hochfahren. Das heißt: ich musste entweder per Ausschalter unsanft runterfahren oder per Reset-Schalter unsanft neustarten. (Die Windows-Installation ist noch nicht älter als ein halbes Jahr...)

Zeitgleich hat eine interne Daten-SATA-Festplatte, die aber in letzter Zeit schon auffällig wurde, nach einem Windows-Datenträger-Reparaturvorgang nach unsanftem Runterfahren den Geist aufgegeben. Heisst in diesem Fall: Die Platte wird erkannt, aber der Explorer hängt sich ständig auf.

Frage:

Kann ein Energiespar-Modus-Aufwach-Problem zum dauerhaften Festplatten-Killer werden? Dann wäre die Frage: wie "repariere" ich den Energiesparmodus?

(Oder hat eventuell die defekte Datenplatte das Nicht-mehr-Hochfahren aus dem Energiesparmodus verursacht? Dann wäre das Problem ja mit dem Ausscheiden der defekten Platte erledigt...)

Danke für eine kurze Info...

ap