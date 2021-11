Ich habe eine FRITZ!Card ISDN per USB an meinem PC angeschlossen und konnte damit immer Faxe aus dem System heraus versenden.

Man "druckte" die Datei, wählt den Fritz!Fax-Drucker aus, und es öffnete sich ein Fenster, in dem man die Empfänger-Rufnummer eintragen konnte.



Exatkt seit heute, also nach dem autom. Einspielen des Win-Updates KB5007186 geht das nicht mehr. Das besagte Fenster öffnet sich nicht, die zu sendende Datei verbleibt in der Druckerwarteschlange und lässt sich dort auch nut sehr schwer wieder entfernen.



Wie bekomme ich das wieder zum Laufen?