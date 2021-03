Es wird versucht die Installation wieder herzustellen, seit 24 h.

seit 24 Stunden kommt auf meinem Laptop, Lenovo, Windows 10

folgende Meldung:

“Es wird versucht die Installation wieder herzustellen.

Am Computer vorgenommene Änderungen werden rückgängig gemacht.”

Der Bildschirm ist schwarz, zu sehen ist nur kurzzeitig die Lenovo Schrift und dann immer wieder diese Meldung.

Was kann ich da tun ?

So wie es aussieht, tut sich da auch in den nächsten 24 h nichts.