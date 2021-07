Der Link funktioniert weder mit FF noch mit Edge.

Immer noch: Bei dir funktioniert er nicht. - Bei Hatterchen und mir schon.

Könnte es nicht vielmehr sein, dass der Privacy Badger unter der Adresse https://privacybadger.org/ im Web zu finden ist?

Wahrscheinlich aber um das Finden ging es gar nicht. - Der Link führt jedoch zu einer Anleitung, wie er im Edge zu installieren ist.

Es liegt also offensichtlich nicht an dem Link, sondern an deinem System und/oder an den Einstellungen deiner Browser oder den AddOns, die drin laufen und deren Einstellungen. Keine Ahnung.

Auf dem Laptop meiner Frau funktioniert der Link übrigens auch - sowohl unterm FF als auch im Edge - bei mir übrigens auch mit dem Edge.... Jetzt kommst du. - Offensichtlich machen wir alle was falsch.....