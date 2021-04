„Desktop Symbol bleibt nicht an seiner Stelle“

Ich hatte das vor einer Weile schonmal gefragt, finde das Posting aber nicht mehr. Bei Win 10 schiebe ich bestimmte Icons auf dem Desktop an bestimmte Positionen. Am Raster ausrichten ist an und automatisch ausrichten aus. Beim Neustart sind bestimmte Symbole immer wieder woanders. Es gab da eine Vorgehensweise, weiß aber nicht mehr wie. Erst automatisch ausrichten, dann Neustart, dann anordnen und wieder Neustart oder so?