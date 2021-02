Will ich meine Bilder per Faststone betrachten,werden die Thumbnails in der Vorschau problemlos geladen.Will ich sie aber per Mausklick öffnen,werden diese zwar selektiert,öffnen sich aber nur ganz selten.Meistens passiert nix.Erst hatte ich meine Maus in Verdacht,aber bei 3 anderen Mäusen das Gleiche.Da habe ich 3 andere Bildbetrachter ausprobiert.Auch keine Änderung.das Problem müßte meiner Meinung daher irgendwie an Windows 10 liegen.Hat jemand eine Lösung?