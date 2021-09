„Akkuanzeige - Prozent ungleich Zeit“

Hallo

Ich habe gerade bei einem HP Laptop den Akku gewechselt (Nachbau von VHBW). Ganz aufgeladen, bis 5% entladen und wieder ganz aufgeladen.

Die Prozentanzeige stimmt einigermassen (Laptop an, WLAN an, Bildschirm an, ansonsten lass ich ihn einfach laufen), aber die Restzeitangabe ist doppelt so hoch wie die Prozentangabe. Pro Prozent geht er nur ca. 10 Minuten runter, sollte aber 20 Minuten runtergehen. Nachdem jetzt der Bildschirm kurz dunkel war und ich ihn wieder angewischt habe, ging die Zeit nun auf um eine ganze Stunde runter.

Woran könnte das liegen?

Gruss und Dank

Thomas