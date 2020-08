„Zusätzliche Schnellstartleite für win10 ähnlich dem [XFCE4-Panel] unter Linux“

Ich Arbeite mit Linux und dort habe ich mir eine Schnellstartleiste Links in die Ecke gelegt dort sind alle Programme die ich so auf die schnell brauche.. das ist ein XFCE4-Panel



Ich muss jetzt ein Win10 einrichten und suche so eine Funktion die auch so nutzten kann weiß einer ob es so was unter win10 gibt



Ich habe mich bewusst gegen die Taskleiste (Win10 und auch bei Linux) unten Entschieden weil ich das gern Betriebssystem unabhängig hätte.. So ist wenn man das gewöhnt ist der Sprung zwischen den Betriebssystemen einfacher..