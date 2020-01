„wmiprvse.exe, nicht mehr funktionsfähig“

Heute sehe ich im Zuverlässigkeitsverlauf diese Meldung - die schon am 18.01. das erste Mal aufgetreten ist.

Name der fehlerhaften Anwendung: wmiprvse.exe, Version: 10.0.18362.1, Zeitstempel: 0x2b37314e

Name des fehlerhaften Moduls: ntdll.dll, Version: 10.0.18362.418, Zeitstempel: 0x99ca0526

Ausnahmecode: 0xc0000374

Fehleroffset: 0x00000000000f9269

ID des fehlerhaften Prozesses: 0x13b4

Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d5ce0bc6a6d202

Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\WINDOWS\SYSTEM32

tdll.dll

Berichtskennung: 4e38fcb3-d132-41d3-9b4b-fbffaa751099

Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets:

Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist:





Was ist da zu machen? - Allerdings wird dieser Fehler im weiteren Verlauf nicht mehr angezeigt?