Windows10 Gedächtnis nicht benutzen?

Es ist schwierig zu beschreiben. WIN10 merkt sich wo ein Programm zuletzt Dateien geöffnet, oder auch geschrieben hat. Wenn man die Windows-eigene vorgesehene Speicherplätze verwendet, durchaus sinnvoll. Z.B. OneDrive,Musik,Bilder,Dokumente usw.

In der Praxis werden aber Ordner und Daten extern gelesen und geschrieben, auch das merkt sich Win, aufgrund der Datenmenge (z.B. 33TB und mehr) mit erheblichen Zeitaufwand.

Win merkt sich das sogar nach herunterfahren und wieder starten. Das ist nicht erwünscht.

Wass passiert? Z.B. das Programm DPP liest gemerkten Ordner "meier" ein. Programm stürzt aber ab (keine Rückmeldung), weil nur eine Datei im Ordner "meier" defekt ist.(warum auch immer, zb. defekt geliefert wurde)

Beim NeuStart von Win und DPP stürzt das Programm ab, weil sich Win "meier" gemerkt hat. Das ist nicht nur mit DPP so, sondern auch mit Win-Explorer, Bridge, PSP auch.

Kann man in Win diese Merkfunktion (Gedächtnis) deaktivieren und auf einen Standard zurücksetzen? Nur selten muss man in seiner Arbeit auf die gleiche Datei in dem gleichen Ordner zurückgreifen.