Hier gibt es eine grundlegende Anleitung für´s Beheben.



Grundsäzlich kann das so grob sein:



- RAM

- Treiber

- Windows Updates

- (Fremd)-AV/Tuning/Tools

- Plattenfehler



Falls Du also in jüngster Zeit etwas verändert/aktualisiert hast, wäre der erste Ansatz ein Systemwiederherstellungspunkt oder ein Backup aus der Zeit vor der Macke.