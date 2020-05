„Windows-Explorer zeigt DVD-Laufwerk nicht mehr an“

Wenn das Laufwerk im Gerätemanager und im Explorer angezeigt wird, dann ist es ja zumindest "physisch" mal vorhanden und sollte daher aus Hardware-Sicht laufen.



Falls Du bisher nur DVD eingelegt hast, versuche es einfach mal mit einer CD. Wäre nicht das erste Laufwerk, dass nur noch ein Medium wegen Defekt erkennt. Das Hochspindeln muss nicht zwingend zu hören sein, aber die Laufwerks-LED sollte beim Einlesen zumindest "herumblinkern".



Was wäre noch?



- Fremd-AV o.ä. sollen gelegentlich schon den Autorun abwürgen und damit das Initialisieren der Scheiben verhindern



- Da es sich um ein SATA-Laufwerk handelt, kontrolliere auch einmal das Daten- und Stromkabel und verbinde das Laufwerk ggf. mit einem anderen Port.



- normal plappert Windows auch immer, was mit dem Datenträger gemacht werden soll, wenn die Scheibe eingelesen wurde.



Ebenfalls hilfreich kann sein, dem DVD einen festen Laufwerksbuchstaben zuzuweisen. Wenn nämlich oft mit Kartenlesern und externen Datenträgern hantiert wird, kann das schonmal zu Problememn führen und es empfiehlt sich daher, entweder dem optischen Laufwerk nach den Festplatten den nächsten freien Buchstaben mitzugeben wie D: E: oder so.



https://www.youtube.com/watch?v=DZn9iiKd1bI