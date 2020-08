„Windows 10 schlanker machen?“

Die aktuelle Win10 version hat Funktionen und Programme, die ich im Leben nicht brauche. Was darf ich löschen und was sollte man beibehalten? Das geht von amzonmusic (nie in stalliert) bis Dropbox (nie installiert), den Spielescheiß mit xbox und de ganze Familiensteuerung, GooveMusik, und Programmen, von dennen ich noch nie was gehört habe. Wer installiert auf meinen Rechner sowas? Microsoft? hab schon 5x Edge gelöscht, kommt immer wieder und fragt auch noch dämlich, ob ich Edge als Standardbowser haben möchte. Microsoft hat doch edge nicht mehr als No1, oder?

leider kann ich diese Frage nicht weiter konkretisieren, weil immer wieder neue Apps auftauchen, die ich definitiv nicht brauche. Werde auch seit Tagen ständig nach einer sprachsteuerung gefragt. Selbst diese ständige abfragerei nervt und kostet Zeit.

Wie kriege ich Win10 dazu mich einfach in ruhe arbeiten zu lassen?