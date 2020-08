„Windows 10 ohne Zugriff“

Die ISO auf einem anderen PC auf den USB Stick laden ist eine gute Idee. Linux Live muss man runterladen oder? kenne dass nicht, aber würde auch nicht funktionieren da ich nichts installieren kann, nur runterladen.

Kaspersky Internet Security habe ich auf dem Lapi immer installiert, also nehme ich an dass es wie so oft ein Bedienerfehler war irgendwann mal.

Das mit dem aktiviertem FastBoot werde ich gleich mal versuchen.

Zum Gerät: Ich habe ein MSI GP70 2PEi545FD Windows 10 64Bit