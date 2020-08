Windows 10 Bilder-Ordner falsch verschoben

Hi, ich habe gerade in den PC meiner Partnerin eine neue SSD für Daten eingebaut. Unter Windows 10 habe ich den Speicherort der Eigenen Dateien unter Eigenschaften/Pfad auf die Partition F verschoben. Beim Bilder-Ordner habe ich irrtümlich keinen Ordner angegeben. So ist dieser Bilder-Ordner direkt auf F gelandet. Ich habe dann einen "normalen" Ordner mit dem Namen "Bilder" angelegt. Das sieht jetzt so aus:

https://up.picr.de/39213821ql.png

Wie kann ich diesen Fehler so korrigieren, dass dieser Bilder-Ordner wieder das richtige Icon und die normale Funktionalität bekommt?

Vielen Dank schon mal...