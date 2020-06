Windows 10 2004 findet uralte Programme??

Hallo Leute,

gestern ahb ich bei meinen Rechnern allesamt das Upgrade auf W10 2004 durchgeführt. Hat überall problemlos funktioniert. Bei dem Testrechner, ohne Programme drauf, dauerte es (ohne Download) knapp 10 Minuten, bei meinem Hauptrecher aber über eine Stunde.

Interessant dabei ist folgendes: In dem Hauptrechner steckt immernoch die alte WD Festplatte aus meinem alten Rechner. Da ist auch tatsächlich noch die Wiondows10 1507 Version drauf. Als ich heute Morgen meine Kamera anstöpselte, kam die übliche Meldung was ich tun möchte und mir wurde auch wie üblich ein ganze Latte an Programmen angezeigt. Niur diesmal befanden sich darunter auch noch meine urlaten Bildbearbeitungsprogramme Photoshop und Photoshop Elements!??

O.k. werden ihr sagen, Du hast immer ein Upgrade drüber gebügelt.

Nein!

Ich habe mit Einbau meiner ersten SSD W10 komplett Neu aufgesetzt. Das müsste die Version 1709 gewesen sein.

Da bin ich glatt sprachlos. Hat jemand eine Idee wie so etwas sein kann?