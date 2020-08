„Win10 Update wird ausgeführt, obwohl“

Hallo,

erste Vermutung aus dem Bauch heraus:

Ohne Administrative Rechte gemacht.

Versuche es mal über diesen Weg:

Taste [Windows] + [E] (Windows Explorer öffnet sich).Navigiere nach unten zur Systemsteuerung und öffne sie.Wenn noch nicht geschehen: Oben rechts bei "Anzeige ..." auf den kleinen Pfeil klicken und kleine Symbole auswählen.Dann weiter zu Verwaltung navigieren und "Computerverwaltung" per Rechtsklick anklicken und "Als Administrator ausführen" anklicken.In dem sich jetzt öffnenden Fenster hast du verschiedene Dinge beisammen, unter anderem auch die Dienste. Dazu auf der linken Seite auf "Dienste und Anwendung"klicken.Auf der rechten Seite tauchen die Dienste auf und mit einem Klick darauf bist du am gleichen Punkt wie beim ausführen von "Dienste.msc".Diese Vorgehensweise hat die Sicherheit, das du mit administrativen Rechten arbeitest (auch wenn es jetzt erst mal länger ist. Jetzt kannst du ab Punkt 3 deiner Liste weitermachen.Übrigens noch als Hinweis:Bei dem Punkt Rechtsklick auf Computerverwaltung taucht auch "Verknüpfung anlegen" auf.Mache das mal (sollte normalerweise auf dem Desktop landen), so das in zukunft du es für diesen Aufruf einfacher hast.Diese Computerverwaltung hat nämlich noch die Datenträgerverwaltung, den Gerätemanager und noch ein paar andere Sachen an Bord, die du möglicherweise mal brauchst.Mit dem Rechtsklick auf die Verknüpfung hast du auch hier "Als Administrator ausführen" mit dabei.MfG