Win10 update-Problem

Schon wieder:

https://www.t-online.de/digital/software/id_87610622/windows-10-microsoft-berichtet-von-problem-nach-update.html

Habe ich gestern das erste Mal erlebt. Plötzlich - mitten in einer Sitzung hatte ich kein Internet mehr. In der Anzeige unten rechts in der Leiste wurde das allerdings nicht angezeigt. ich bemerkte nur, dass plötzlich ein youtube-Film sthen stehen blieb und ich keine neuen Seiten mehr aufrufen konnte.

Und ja - ich habe eine VPN-Verbindung. Also schloß ich den Browser. - Der wiederum hat sich aufgehängt und musste dann "händisch" beendet werden. Neuer Aufruf und neuer Aufruf einer Internetseite und wieder war kein Laden irgendeiner Seite möglich - auch Nickles lud nicht.

Angezeigt wurde jedoch eine bestehende Verbindung ins Netz. Nach etlichen Versuchen tauchte eine Meldung von Google auf "womöglich müssen Sie Ihr Gerät neu starten, um eine Internet-Verbindung zu erhalten".

Möglich, dass Google bereits von dem Problem wusste???? - Heute habe ich bislang jedoch noch kein Problem gehabt.