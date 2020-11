Win10: Update oder nicht?

Hallo!

Ich habe mich lange gesträubt, von Win7 auf W10 umzusteigen, aber mittlerweilen bin ichs zufrieden und die Kiste läuft stabil. Nun hat Win10 ja variable Abläufe und ich möchte von Euch wissen, ob man selbst auf neuere Versionen umsteigen sollte oder bei seiner stabil laufenden Version bis zum Ablauf bleiben soll?

Ich habe (hatte?) z.B. 1904, die ja noch einige Zeit vor sich hat. Aber gerade sehe ich, dass ich Build 19041.630 habe, aber Version 2004. Also wurde das wohl automatisch aufgespielt? Wäre es nicht die bessere Wahl gewesen, die ursprüngliche stabile Version beizubehalten bis zum Ablauf? Oder ginge das nur mit Abschaltung der Updates, was ja auch wieder Nachteile hat?

Sorry, das neue System ist mir doch noch nicht so ganz klar. Nicht Alles, was geht muss ja auch gut sein. Wer kann mir da einen Tip geben?

Danke

Alibaba