Win10 Systemplatte in anderen Rechner einbauen

Hallo,

ich habe hier zwei Rechner, die jeweils mit einer SSD für System und Programme und einer HDD für Daten bestückt sind. Aus Gründen möchte ich jetzt alle Platten in den jeweils anderen Rechner einbauen. Mit den HDDs mit den Daten kein Thema. Aber die SSDs weigern sich nach dem Umzug zu booten. Nach meinen Recherchen liegt das wohl daran, dass Windows an die Hardware gebunden ist und jetzt natürlich merkt, dass da was anders ist und daher die Arbeit verweigert. Ich habe im Netz diverse Menschen mit dem gleichen Problem gefunden, da war immer die Antwort, man müsse Win halt neu aktivieren. Bei mir komme ich aber erst gar nicht dazu, weil ich ausser einem schwarzen Bildschrim mit einem blinkendem Unterstrich nichts sehe. Ich habe auch in den Bootoptionen gesucht, aber auch da nix gefunden.

Was kann ich jetzt machen? Oder ist das ein genereller Denkfehler und das kann so gar nicht gehen? Und wenn dem so ist: was wäre die richtige Lösung?

Danke für eure Hilfe!

Gruß

Till