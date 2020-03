Hallo Experten

Ich habe mal eine Frage. Also mein win 10 64 bit startet langsam. In der Ereignisanzeige finde ich immer wieder Einträge in der Ereignis-ID mit 101. Die besagen Fehler im Start. Leider ist da dann meine Wissen am Ende. Wer hier kann mir da weiterhelfen? Bei Diagnostics-Performance kann ich etwas lesen verstehe es aber nicht. Ich habe einmal Fehler rotes Ausrufzeichen und 3x gelbes Dreieck Warnung?

mfg

Planitzer