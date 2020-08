„W10 Partition als leer angezeigt aber ist was drin“

Hi Folks,

da ist mir was saublödes passiert. Auf einer SSD habe ich zwei Partitionen, die C mit dem System und die andere, E, mit Bildern usw. Nun wollte ich die C vergrößern und mußte dafür die E verkleinern. Schon X-mal mit Easus Partition Master gemacht, reine Routine. Also, Easus angeworfen, Verkleinerungsdaten eingegeben und Start gedrückt. Die Kiste fährt dann runter und startet im ??? (DOS??) Modus neu und man sieht den Fortschritt. Dumm nur, beim Runterlaufen steht plötzlich (von Windows) daß updates installiert werden. Und dann "Easus startet neu" und danach Ende, nix mehr auf dem Bildschirm. Nach einer halben Stunde ohne Lebenszeichen ausgemacht und neu gestartet. Erst mal kommt nun Windows und sagt daß die updates rückgängig gemacht werden und will nun das System reparieren. Macht es dann auch, dauert aber bis es glücklicherweise startet. Ich nehme, ohne große Ahnung, als Arbeitstheorie an daß sich der nach dem update übliche Neustart von Win mit dem von Easus gebissen hat. Nun komme ich nicht mehr an die Daten von E ran, die Partition steht als leer im Explorer (zeigt nix an) aber Easus zeigt mir an daß 300 GB belegt sind. Ich wage nicht zu hoffen daß sich Easus gemerkt hat wo es war und daß es bei einem Neustart der Operation munter weiter macht. Will ich erst mal nicht versuchen, nicht daß ich vielleicht Rettbares vollends töte. Eine Idee wie ich wieder an meine Dateien komme?