Zunächst ein Gutes Neues Jahr für Alle!

Lt. meiner W10 Foto App sind die Bilder in OneDrive gespeichert. Wenn ich im Explorer die Bilder anschauen will sieht das so aus:

Was ist mit Nickles los ich kann keine SNIPING-BILDER hochladen:

Im Verzeichnis OneDrive/Bilder werden weitere Verzeichnisse aufgelistet, die aber entweder leer sind oder die Bilddateien lassen sich nicht öffnen (sind mit X gekennzeichnet).Einige wenige lassen sich trotzdem öffnen.

Wie kann ich das abstellen?