Verknüpfungen und URLs kopieren - Icon-Verlust

Hallo

Ich wollte auf unserem Server (Netzlaufwerk) einige Verknüpfungen und URLs legen, welche dann in einem Rutsch auf den Desktop eines jeden neuen Benutzers kopiert werden können. Dazu habe ich eine Batch-Datei geschrieben. Leider verschwinden beim Kopieren plötzlich bei einigen URLs und Verknüpfungen die Icons. Auch wenn ich eine Namenänderung an den URLs durchführe passiert dies (also auch auf dem Netzlaufwerk). Kann mir jemand sagen, wie man es hinkriegt, dass Verknüpfungen und URLs inkluse Icon kopiert werden?

Gruss und Dank

Thomas