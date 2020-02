„Update Grafiktreiber AMD“

Ab und an wird man nach dem Hochfahren darauf hingewiesen, dass ein neuer Grafiktreiber von AMD zur Verfügung steht.

Bis vor einiger Zeit war es so, dass man dem Hinweis gefolgt ist (oder sich das entsprechende Paket von der AMD-Seite heruntergeladen hat) und im Rahmen der Installation gefragt wurde, welche Komponenten aktualisiert werden sollen.



Aktuell verhält es sich so, dass man sich dann nicht nur z. B. den Grafiktreiber updatet, sondern gleich eine Radeon-Software installiert, die ich gar nicht brauche.



Wie bekommt man die Auswahl der zu aktualisierenden Komponenten wieder zurück?



Das aktuelle AMD-Paket datiert vom 28.2.2020, mein Grafiktreiber ist vom 4.6.2019 (lt. Geräte-Manager).

Updatet man den Treiber aus dem Gerätemanager heraus (Online-Suche), wird im Hintergrund offenbar ein recht großes Paket heruntergeladen (ca. 30 sec.) und installiert, hier eine Version vom 26.6.2019 (also nur rund zwei Wochen jünger, Rev.-Nr. von 26.20.11022 auf 26.20.11026).



Entpackt man anschließend das AMD-Paket vom 28.2.2020 (nach C:\AMD\...) und bricht die beginnende Installation anschließend ab, sucht aus dem Geräte-Manager heraus manuell auf dem System nach Treiberdateien und gibt das Verzeichnis C:\AMD\... an, kommt die Meldung, dass der beste Treiber (vom 26.6.2019!) bereits installiert ist.



Was wird denn nun in dem Paket vom 28.2.2020 neu bereitgestellt?