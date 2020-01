„Umstiegsfragen zu Win7->Win10“

https://www.youtube.com/watch?v=_vr5_FYVVwc

So macht man da ein clean install und das ist da immer die beste Option.

Bei der Installation sollte man darüber hinaus nur jenau eine Platte anschließen.

Go to 'Programs and Features' -> 'Turn Windows features on or off' -> activate 'Legacy Components / Direct Play'.

https://www.reddit.com/r/aoe3/comments/72t6l2/is_it_possible_to_install_age_of_empires_3_on/

Sollte bei Age of Empires 3 helfen.

"Und was erwartet mich während der Installation? Win7-Lizenz-Key eingeben, ginge es danach nochmal zurück?"

Nein, wenns ein "richtiger" W7 Key ist und auch einer für Home oder Pro und kein ausgelesener!

Hast du nen W7 Lizenzaufkleber mit Key?

Mit dem Key läufts immer!

Es läuft auch immer wenn auf der Kiste W10 schon einmal aktiviert war und dann muß man bei der W10 Installation definitiv keinen Key eingeben.

https://www.heise.de/download/product/creators-update-windows-10-update-assistent

Dazu und auch allgemein kann man mit dem Windows 10 Update-Assistent ein Upgrade unter W7 auf W10 machen!

https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=38889

Diesen Intel Chipsatztreiber würde Ich da nach der W10 Installation immer installieren.

P.S.

"Win 7 64 Ult" = Ultimate

sehe Ich erst jetzt und da muß man AFAIK immer zuerst ein Upgrade auf W10 machen.