„Ubuntu unter win 10 2004“

Ich kann dir da leider auch nicht helfen, weil ich das so (unter Win10) noch nicht probiert habe und auch nicht probieren werde.

Allerdings frage ich mich, wieso man sich so eine Krücke antut. Ubuntu (oder jedes andere Linux) installiert man entweder in einer virtuellen Maschine unter Windows oder als Parallelinstallation oder direkt auf einer separaten Festplatte und bootet es dann über das BIOS-Bootmenü bzw. man tauscht die Platten dann über einen Wechselrahmen aus. Das, was du da vor hast, ist absoluter Humbug, das kann sich nur MS ausdenken....