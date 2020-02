Spyder5elite, Win10 meldet Problem

Benutze zur Kalibrierung des Monitors den Spyder5. Bei Win10 steht das Programm im Autostart-Ordner aktiv. Win 10 meldet aberr bei jedem Hochfahren ein Problem: Spyder nicht verfügbar, übermnimmt aber das Profil in die Grafikarte. Also OK.

Deaktiviere ich im Ausstartordner das Programm, so gibt es auch keine Win10 Meldung mehr, aber die Grafikkarte übernimmt auch ncicht das Profil.

Was kann ich tun, das Win10 mir nicht jedesmal beim Hochfahren Meldung gibt und ich mich ums wegklicken des natürlich nicht angeschlossenen Spyder kümmern muss?