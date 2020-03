Software startet nicht

Hallo hier

Ich brauche wieder mal Expertenhilfe. Also ich nutze ein Bankenprogramm das kann ich aus unerklärlichen nur noch von C Programme.... starten also exe Datei re Maustaste und ausführen als Admin? Der Button auf dem Desktop ging gar nicht. Jetzt wollte ich die Berechtigung ändern. Da wird nach einem Microsoft Passwort gefragt? Ebenso habe ich festgestellt das noch ein zweiter Benutzer existiert obwohl ich den PC ganz alleine nutze. Muss also beim installieren was falsch gemacht haben. Wie krieg ich den zweiten weg? Oder kann ich die Adminberechtigung ändern?

mfg