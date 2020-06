„Skype Installation klappt nicht“

Betreff: Skype 8-61-0-87 Guten Tag, auf meinen neuen Notebook Trekstor habe ich die obige Skype Version installiert. Es gelingt mir jedoch nicht das Mikrofon und die Kamera zum Funktionieren zu bringen. Wenn ich auf die 3 Punkte oben – dann Einstellungen – Audio und Video gehe, steht bei Kamera „kein Gerät gefunden“. Bei Mikrofon wird die Soundkarte „Realtek High Definition Audio“ angezeigt. Nach einem kostenlosen Testanruf zeigt sich, dass das Mikro nicht aufnimmt. In „Datenschutz“ steht die Kamera auf „ein“. Auch wird „Kamera“ in der Liste angezeigt. Das Programm Skype, das eigentlich angewählt werden sollte, wird aber nicht angezeigt. Bei „Mikrofon“ ist es ähnlich. In Datenschutz steht das Mikro auf „ein“. In der Liste wird das Mikro nicht angezeigt. Ebenso wird, wie oben, „Skype“ nicht angezeigt. Über die Treiber habe ich eine Aktualisierung laufen lassen. Eben lief auch ein WIN 10 Update über den Rechner. Versuchweise habe ich Skype deinstalliert und erneut installiert – leider ohne Erfolg. Es wäre schön wenn Sie mir hier helfen könnten. Mit vielen Grüßen Siggi