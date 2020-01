„Nach Windows-Update. Bildschirm wechselt im Sekundentakt“

Hallo HartwigS.

Dieses Hilfeersuchen ist doch sehr pauschal und außerdem nicht ganz stimmig.

Windows Software-Update gabs zuletzt, bei mir, am 11.12.2019, ist also schon 3 Wochen her. Seit dem hast Du diese Probleme?

der Bildschirm im Sekundentakt an und wieder ausgeht (Wechsel Blau und Schwarz).

Der Seitenwechsel kann nur durch den Taskmanager gestoppt werden.

Wenn noch nichts geladen wurde, gibt es auch keinen Taskmanager!

... lässt dann Windows 10 mit Hilfe der Shift-Taste nur im abgesicherten Modus starten.

Auch das ist mir in allen Jahren mit Windows noch nie gelungen.

Heute extra frisch angemeldet.

Bist Du sicher, dass Du hier nicht einen neuen Nick ausprobieren möchtest?

Trotzdem wünsche ich gutes Gelingen.

h1