In Win10 Home finde ich keine Möglichkeit, ein Benutzerkonto anzulegen und das anschließend mit der Administrator-Funktion auszustatten. In der Home-Version fehlt die Möglichkeit, aus "Familie" neue Benutzer zu aktivieren. Ohne die Admin-Funktion lassen sich auch bestimmte Programme nicht mehr öffnen, weil auf die Frage "Möchten Sie zulassen, dass durch diese App Änderungen ..." nur der "Nein-Button" erscheint. Was kann ich tun?