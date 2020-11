Microsoft Konto Kennwort zurücksetzen

Hallo,

habe keinen Zugriff mehr auf mein Microsoft Konto unter Win10 Home.Der Startbildschirm wird ohne Passworteingabe erreicht, habe dies so konfiguriert. Bin alleiner Nutzer des PC.

Habe verschiedene Kennwörter für das Microsoft Konto eingegeben, war mir nicht 100% sicher welches das richtige ist.

Nun habe keinen Zugriff mehr auf OneDrive bzgl. Synchronisation. Skype habe ich wieder zum Laufen bekommen.

Der Zugriff zu den Outlook Mails funktioniert noch. Leider habe ich die Handynr. nicht aktualisiert, sodass ich keine

SMS auf Anforderung auf mein neues Smartphone mit neuer Nummer erhalten kann.

Habe also die Kontowiederherstellung beantragt, Identität im Web überprüfen.

1. Versuch, angeblich: zu wenig Angaben gemacht, damit mein Kennwort zurückgesetzt werden kann

2. Versuch, können mich nicht als Besitzer des Kontos bestätigen, Gründe unbekannt

3. Versuch, Limit für Kontowiederherstellungsanfragen sei erreicht

4.-7.. können mich nicht als Besitzer des Kontos bestätigen, Gründe unbekannt

]Zurücksetzung des Kennwortes[/b] Wartezeit von 24Std.

Dies hat Microsoft mir jeweils mitgeteilt:

dies habe ich vor wenigen Minuten per E-Mail vom Microsoft Account Team erhalten u. dies schon zum 3. Mal nach 3 Versuchen in den letzten Tagen:

Wir haben vor kurzem Ihre Anfrage zur Wiederherstellung Ihres Microsoft-Kontos ta*****@gno.de erhalten. Leider konnten wir Sie als Besitzer dieses Kontos anhand der von Ihnen bereitgestellten Informationen nicht bestätigen. Wir von Microsoft nehmen die Sicherheit und Privatsphäre unserer Kunden sehr ernst. Unsere Verpflichtung, Ihre persönlichen Daten zu schützen, erfordert es, mit äußerster Sorgfalt sicherzustellen, dass Sie der Kontobesitzer sind.

Bitte um mehr Informationen zur Konto-Wiederherstellung

Bitte teilen Sie uns über dieses neue Formular weitere Informationen mit. Je mehr Informationen Sie uns mitteilen, desto größer ist die Chance, dass Sie wieder Zugang zu Ihrem Konto erhalten. Wir haben im Folgenden Tipps für Sie zusammengestellt, die Ihnen dabei helfen, das Formular so vollständig und genau wie möglich auszufüllen.



Habe mich immer korrekt an die Anweisungen gehalten.

habe nun erneut einen Anlauf unternommen zur Kontowiederherstellung, bin wie folgt vorgegangen:

Habe den Link "Bitte um mehr Informationen zur Konto-Wiederherstellung" angeklickt

- Benutzername für das Microsoft Konto eingegeben

- meine 2. E-Mail Adresse angegeben für die Kommunikation mit MS

- 4 stelligen Code von Microsoft E-Mail erhalten u. eingegeben

- neue Maske mit Vorname, Name,Geburtsdatum,PLZ, Sicherheitsfrage zum Geburtsort meiner Mutter beantwortet bzw. eingegeben

- weiter

- 3 mir noch bekannte Kennwörter zum Microsoft Konto eingegeben, 1 Feld war bereits vorbelegt

- haben sie zuvor einige Microsoft Produkte mit ihrem Konto verwendet:

- Outlook.com (ja) Skype(ja)

- haben sie Microsoft Produkte erworben: nein

- 4 E-Mail Adressen von Kontakten gesendeter E-Mails eingetragen

- 4 Betreffzeilen der zuletzt gesendeten E-Mail eingetragen

- -weiter

- Skypename eingetragen

- E-Mail Adresse von Skype Anmeldung eingetragen

- 3 Kontakte von Skype eingetragen

- keine kostenpflichtige Skype Dienste benutzt

- zum Schluss kam dann die Meldung: Ihre Informationen wurden übermittelt.

- ok

- Nun darf ich erneut 24 Std auf das Ergebnis warten

Bisher hatte ich 6 Absagen erhalten.

Wer kann helfen?