Mausproblem seit dem letzten Update?

Hallo,

Heute, mitten in der Arbeit an einem Bild, veränderte sich der Zeiger meiner Logitech MX Master. Ich dachte mir, das wäre kein Problem, ging auf Mauseinstellungen, klickte dort - wie beim damaligen Einrichten meines Zeigerschemas auf "weitere Mausoptionen", um die Eigenschaften von Maus aufzurufen und erhielt eine Fehlermeldung, dass das Maus und Tastaturzentrum nicht gefunden wurde und ich es installieren sollte, was aber mit einer Fehlermeldung des Windows Installers (abgebrochen) endete. - Der schloß sich hinter nicht wieder.... Das Ganze sah so aus:

Da auf Abbrechen geklickt. Und die o.beschriebene Fehlermeldung blieb auf dem Monitor (ist erst nach einam Neustart weg). Auch die Suche nach der Datei in C:\ blieb erfolglos sfc /scannow findet keine Fehler. - Jemand ne Ahnung, was ich da tun kann, um mein geliebtes Mauszeiger-Schema wiederzubekommen? Bei den gaänderten Zeigern kann ich nur die Größe verändern, was aber zu einem häßlichen und gepixelten Zeiger und einem viel zu dicken Kursor führt.....