"Langsame" Updates

Hallo

Mir fällt immer wieder auf, dass teilweise bei Windows Updates steht "Wird installiert" und es bleibt längere Zeit auf 0% oder auf 20%. Wenn ich dann im Task Manager schaue, läuft mein Prozessor (i7 6700k) zwar mit 4 GHz, aber mit irgendwas um 20% Auslastung, dasselbe bei der SSD. Und es passiert ewig nichts. Kann da jemand erklären, warum der Prozessor nicht voll ausgelastet wird? Was bremst denn da? Die SSD ist ja auch nicht ausgelastet. Oder was passiert während diesen Updates eigentlich, dass es selbst bei schnellem Prozessor (der ja nicht mal ausgelastet wird) immer noch teils minutenlang dauert? Irgendetwas muss ja am Arbeiten sein, aber trotz guter Ausrüstung geht es ewig lang.

Gruss und Dank

Thomas