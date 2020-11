„kostenloses Mailprogramm“

Verstehe jetzt nicht recht, was der Screenshot mit einer Fehlermeldung im Thunderbird zu tun hat... falls du den noch gar nicht heruntergeladen haben solltest, zur offiziellen deutschsprachigen Seite geht es hier: https://www.thunderbird.net/de/

Die Konteneinstellungen findest du unter Extras > Konteneinstellungen; also nicht zu verwechseln mit den Programmeinstellungen!

https://hilfe.gmx.net/pop-imap/pop3/thunderbird.html

https://hilfe.gmx.net/pop-imap/imap/thunderbird.html

Was diese komischen Warnhinweise angeht ("Info: Deutlich komfortabler können Sie Ihre E-Mails mit der kostenlosen App etc."): das betrifft nur Smartphones. Außerdem kannst du mit einer GMX-App logischerweise nur Mails via GMX senden und empfangen; evtl. hast du aber noch ein, zwei andere Mailadressen, die du auch nutzen willst und die nicht bei GMX liegen.

Ganz wichtig übrigens der Hinweis von fakiauso: man muss die Nutzung eines externen Clients bei GMX erst freischalten.

Ich bevorzuge übrigens bis heute POP3; bin vielleicht ein altmodischer Mensch :)

CU

Olaf