„Java Update“

Ich erinnere mich, dass ich es damals brauchte, um meine Steuererklärung mit Elster machen zu können und dass mich das echt aufregte.

Seit Elster Java nicht mehr als funktionelle Grundlage benötigt, ist Java bei mir deinstalliert. Und da immer alles bei mir funktioniert(e), was ich an Programmen am Laufen habe, wird es auch so bleiben.

War wohl tatsächlich eine ranzige Website, auf der noch Java oder Flash lief, mit der ich mir diese kurz aufploppende Meldung einhandelte...

Alles gut und danke.