„HP Elitedesk 800 G1 SFF USB 3.0 Anschluss liest nur 2.0 Geräte“

Hallo zusammen, ich habe ein Problem bei meinem HP Elitedesk800 G1 SFF. Die beiden Front USB 3.0 Anschlüsse erkennen kein USB 3.0 Gerät. USB 2.0 Geräte werden jedoch an diesen Anschlüssen erkannt. USB 3.0 Geräte werden wiederum als 2.0 Geräte an den 2.0 Anschlüssen erkannt. Im Geräte-Manager finde ich keinen 3.0 Host Controller. Wie kann ich herausfinden, welchen ich installieren muss um auch 3.0 Geräte an 3.0 Anschlüssen betreiben zu können? Auf der Seite von HP kann ich zu dem Gerät keinen passenden Treiber finden. Als Betriebssystem ist WIN10 installiert.