HDD migration in Win10 defekt?

Habe einfach alte 1TB Platte durch 6TB im Rechner ausgetauscht. nun erkennt win10 die Platte in der Systemsteuerung aber man kann nicht darauf zugreifen und auch keine Partitionen bilden, auch nicht formatieren: Fehleranzeige:

"Das Gerät SCSI\Disk&Ven_WDC&Prod_WD60EZAZ-00ZGHB0\4&d00ae69&0&020000 wurde aufgrund einer teilweisen oder mehrdeutigen Übereinstimmung nicht migriert."

Was kann ich tun? Treiber versucht, ok, Bios nachgeschaut, ok. gerät entfernt, Neustart, Platte kann ich nicht ins System einbinden.