immer wenn ich ein gerät an den usb anstecke oder mal meine maus oder andere geräte umstecke an andere usb ist die option "Gerät kann den Computer aus dem Ruhezustand aktivieren" jedesmal aktiviert und ich muss diese jedesmal immer wieder per hand deaktivieren.

kann man das auch so einstellen das diese option standardmäßig immer deaktiviert ist und bleibt?

oder das man es so einstellen kann, dass NUR der netzschalter den pc aus dem ruhezustand wieder holt und niemals irgendein anderes gerät?